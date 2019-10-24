Россия перебросила С-400 в Сербию

24.10.2019, Москва, Елена Острякова

Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019».

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках учения дивизион российских С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» будут развернуты на территории сербской авиабазы Батайница и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО», – говорится в сообщении.

Российско-сербские учения по ПВО «Славянский щит – 2019» проводится в первый раз и состоит из двух этапов. В ходе учений отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Первый этап учений прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области.

В ходе этих учений сербские войска ПВО научились использовать систему ПВО С-400, отрабатывая ее применение против различных целей, как имитируемых, так и реальных. National Interest предположил тогда, что сербия намерена закупить эти ЗРК. Второй этап предусмотрен к проведению с 23 по 29 октября 2019 года на территории Республики Сербия.

Ранее западные СМИ сообщили, что НАТО намерен возродить заброшенный аэропорт в Албании, с которого в 1999 году осуществлялись атаки беспилотников на Сербию. Альянс намерен вложить €50 млн. в модернизацию авиационной базы албанских ВВС в городе Кучова в 80 км к югу от Тираны и превратить её в первую на Балканах авиабазу. Кроме того, Пентагон финансирует строительство радиолокационной станции в горах. Министр обороны Албании Олта Хака заявила, что ее страна станет «глазами НАТО в регионе».