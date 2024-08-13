Россия перебросила в Иран современное оружие и военных спецов – ветеран ЦРУ

Константин Серпилин.  
13.08.2024 19:59
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, США


Россия отправляет в Иран не только современное оружие, но и военных специалистов, так что нападение Израиля можно будет расценивать как объявление войны РФ.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия отправляет в Иран не только современное оружие, но и военных специалистов, так что...

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«Русские посылают в Иран не только средства ПРО, в частности С-400, но и средства РЭБ. Но самое главное – они посылают обученных русских солдат, которые управляют этими системами. Они размещаются по всей стране.

Это делается для того, чтобы заверить иранцев, что они не одни, и что им не придётся противостоять мощи Запада в одиночку», – сказал Джонсон.

«Но это также делается Россией для того, чтобы послать сигнал США и Израилю о том, что когда вы угрожаете Ирану превентивным ударом, будьте осторожны. Потому что там на земле находятся российские солдаты, и любое нападение на них будет рассматриваться как нападение на Россию», – добавил он.

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