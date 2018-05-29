29.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Россия передала новый «привет» Украине в Азовском море

Минобороны Российской Федерации перебросило в Азовское море три артиллерийских катера из состава Каспийской флотилии. Они будут задействованы в охране открытого недавно Крымского моста, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Военное обозрение».

Сообщается, что в Азовском море теперь будут базироваться два бронекатера проекта 1204 (шифр Шмель) и один катер проекта 1400М (шифр “Гриф”). В будущем также возможна переброска дополнительных сил из состава флотилии.

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«Катера проекта 1204 предназначены для дозорной службы на реках и озёрах, уничтожения речных судов и боевых катеров противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнём, перевозки личного состава с вооружением при переправах и действиях в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей… Катера проекта 1400 «Гриф» предназначались для охраны государственной морской границы в прибрежных районах, проливах и на открытых рейдах портов, на речных и озерных участках, а также для обеспечения морских КПП», – говорится в сообщении.