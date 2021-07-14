14.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, СНГ, Украина
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Россия переформатирует постсоветское пространство

Новости УкраиныСтатья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев – это часть...

Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев – это часть стратегии национальной безопасности России.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны эта статья очертила определенные «красные линии» по украинскому вопросу, очертила их и для самой Украины, и для Запада, и для всех остальных геополитических игроков. При этом она задала определенные не то, что правила игры, а разложила веер возможностей, из которых можно предполагать, как будет действовать Россия на украинском направлении. И это, действительно, огромное поле для догадок», – сказала Алкснис.

«Этот текст можно рассматривать как отступление, как приложение к стратегии национальной безопасности. Но момент, когда она появилась, он не случаен в том смысле, что у нас прямо сейчас, на глазах, в последние недели Россия активно занимается постсоветским пространством, переформатируя и очень здорово меняя, перестраивая отношения. Украина, Белоруссия, идет некий процесс трансформации. Только что мы активно занимались Средней Азией и Афганистаном», отметила эксперт.

«В этом ряду Украина просто еще одно очень важное направление. Это не только потому, что у нас на Украине что-то… но тут важнее будет тот момент, что это еще один пункт в постсоветском пространстве. То есть Россия перестраивает, трансформирует, в силу изменяющейся ситуации, свое положение, свои отношения с постсоветскими странами. И тут Украина просто в этом ряду, и только», – заявила Алкснис.



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