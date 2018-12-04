Россия переходит в активную фазу работы с недовольными политикой США

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Прошедший в Аргентине саммит G20 показал, что Россия – единственная страна, которая занимает активную независимую позицию по отношению к США.

Об этом в ходе круглого стола на тему: «На полях G20. Итоги аргентинского саммита» заявил российский политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактика перехода России в активную фазу работы со всеми странами, с которыми так или иначе не могут или не хотят взаимодействовать США, приносит свои плоды. Потому что Россию рассматривают в качестве страны, которая может и говорит. США – нет. Если Китай отмалчивается, либо присоединяется к России по текущим проблемам, когда ему необходимо продемонстрировать свою неподдержку решений США, то Россия – единственная страна, которая занимает активную позицию», – заявил политолог.

«Здесь, безусловно, у Путина график был загружен, потому что список стран, которые недовольны поведением США (а поведение США – это мировая проблема), ширится. Надо сказать, что Россия, не оглядываясь на шёпот европейских коллег за спиной, с кем надо, а с кем не надо, общается практически со всеми, кто приглашён на подобного рода мероприятия», – добавил Мухин.