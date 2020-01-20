20.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Россия, Энергетика
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Россия перенаправит нефть в обход строптивого Лукашенко

Москва и Минск до сих пор не согласовали тарифы на нефть и ее транзит через белорусскую территорию в Европу. Российская сторона готова перенаправить потоки по альтернативным маршрутам.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сергей Гарамита из Райффайзенбанка считает, что, если Минск будет просить повысить тариф на 20–30% или больше, российские компании предпочтут перенаправить часть потоков с «Дружбы» в порты, с чем у «Транснефти» не возникнет проблем. Уже сейчас компания может дозагрузить мощности в Приморске, Усть-Луге, Новороссийске не менее чем на 30 млн тонн. План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн.

Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей «Транснефти» на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн», – говорится в публикации.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд громких антироссийских заявлений в интервью оппозиционной в РФ радиостанции «Эхо Москвы».

В частности, он заявил, что Белоруссия перекроет России экспорт нефти в Европу, если Минску не предоставят энергоносители по льготным ценам.

Также Лукашенко подчеркнул, что если Россия посягнет на самостийность Минска, НАТО воспримет  это как угрозу и будет готово к силовому противостоянию с РФ.

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