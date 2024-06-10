Россия перешла к заключительной фазе СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия проводит второй этап летней военной кампании заключительной фазы СВО. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Старикова, стратегическая инициатива находится в руках российской армии, которая будет сейчас пытаться пробить фронт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Тактика ведения боевых действий противником, которую я называю «качели», работает в полном плане. Противник перехватил стратегическую инициативу, мы перешли в стратегическую оборону. Тактика «качели» подразумевает, чтобы мы перебрасывали резервы, и они этого добились. Теперь ищут слабые места для того, чтобы пробить фронт на тактическом, потом на оперативно-тактическом направлении. То есть в настоящее время противник проводит второй этап летней военной кампании специальной военной операции в заключительной фазе», – заявил Стариков.