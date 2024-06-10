Россия перешла к заключительной фазе СВО

Анатолий Лапин.  
10.06.2024 09:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1086
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия проводит второй этап летней военной кампании заключительной фазы СВО. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Старикова, стратегическая инициатива находится в руках российской армии, которая будет сейчас пытаться пробить фронт.

Россия проводит второй этап летней военной кампании заключительной фазы СВО. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Тактика ведения боевых действий противником, которую я называю «качели», работает в полном плане. Противник перехватил стратегическую инициативу, мы перешли в стратегическую оборону. Тактика «качели» подразумевает, чтобы мы перебрасывали резервы, и они этого добились. Теперь ищут слабые места для того, чтобы пробить фронт на тактическом, потом на оперативно-тактическом направлении. То есть в настоящее время противник проводит второй этап летней военной кампании специальной военной операции в заключительной фазе», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть