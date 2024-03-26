«Россия перешла «красную линию»: что показали новые удары

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Российские удары по газовой инфраструктуре Украины чреваты негативными последствиями как для Украины, так и ряда европейских компаний.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит специализирующийся на вопросах энергетики обозреватель Юрий Барсуков.

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«Магистральная газовая инфраструктура Украины с начала боевых действий была священной коровой для российского руководства. Теперь «красная линия» в прошлом — 24 марта Минобороны РФ отчиталось о ракетных ударах по «объектам газодобывающей отрасли» на западе Украины. «Нафтогаз Украины», в свою очередь, сообщил о повреждении оборудования подземного хранилища газа (ПХГ) во Львовской области — видимо, речь идет о крупнейшем в Европе Бильче-Волицком ПХГ с номинальной мощностью хранения в 17 млрд кубометров», – пишет Барсуков в «Коммерсанте».

В публикации отмечается, что пока масштаб ущерба не вполне ясен, а ПХГ крайне сложно разрушить, поскольку оно представляет собой скважины глубиной сотни метров, по которым газ закачивается и отбирается из пласта.

«Однако можно повредить расположенное на поверхности дорогостоящее компрессорное оборудование, что сделает невозможным отбор и закачку газа», – продолжает эксперт.

По его словам, с учетом завершения отопительного сезона прямые последствия для газоснабжения Украины пока представляются минимальными, но более существенным может быть эффект для европейских газовых трейдеров, которые с осени 2023 года стали в существенных объемах хранить газ в Бильче-Волицком ПХГ благодаря низким тарифам и близости к границе со Словакией.

Так, на октябрь 2023 года речь шла о более двух миллиардов кубометров, а в целом Украина была готова предложить европейским компаниям мощности до 12–15 миллиардов кубометров.

«Сезон закачки в ПХГ Европы может начаться уже в ближайшие недели, хранилища ЕС и так наполовину заполнены, а газ за последние месяцы сильно подешевел, поэтому вероятность задействования украинских мощностей в течение лета была высокой. Теперь, однако, риски для компаний, решивших хранить газ на западе Украины, возросли многократно. Если атаки продолжатся, в долгосрочной перспективе для Украины возникают риски перебоев в газоснабжении. Прежняя логика заключалась в том, что России нужна функционирующая украинская труба, чтобы поставлять газ в Европу. Однако контракт на транзит газа истекает в конце года, а украинские власти официально заявляют, что не собираются его продлевать. Это объективно снижает заинтересованность Москвы в сохранении этой инфраструктуры нетронутой», – подчеркивает аналитик.

Он обращает внимание, что Украина сейчас не зависит от импортного газа, покрывая свое снизившееся из-за боевых действий потребление собственной добычей.

«Но если РФ продолжит удары по компрессорным станциям, Украине станет сложнее поддерживать непрерывное газоснабжение потребителей, особенно если повреждения не восстановят к зиме. У меня, впрочем, нет уверенности, что угроза такого сценария будет достаточно сильной, чтобы, скажем, остановить атаки украинских беспилотников на российские НПЗ. Если же сдерживающее воздействие окажется незначительным, само по себе нанесение ударов по украинской ГТС будет продолжением игры с нулевой суммой», – резюмирует Барсуков.