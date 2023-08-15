Россия перешла в стадию имперского поглощения – Бортник

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России не нужны союзники на Украине – это не СССР с его политикой украинизации, а формат империи с поглощением территорий.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, Россия разочаровалась в «мягкой силе» на Украине, потому решила перейти к жестким мерам.

«Современная Россия – это не Советский Союз, это не Ленин, она не ищет сегодня союзников и партнеров внутри Украины, и давно уже не ищет. Даже Медведчук, находясь на пике популярности в Украине, приведя вторую партию в парламент, не мог считаться партнером России, на него все равно смотрели как на временную фигуру, скорее всего, несмотря на свой статус и все остальное», сказал эксперт.

«Россия не ищет партнеров в Украине, это не Советский Союз с его политикой украинизацией, НЭПа, с целью привлечь на свою сторону украинские элиты, с Грушевским, которого вернули в Украину, дали место в академии наук, со многими другими мигрантами… Россия находится в стадии Российской империи сегодня, поглощения. Она настолько разочаровалась в этой игре в Украине и не умеет ее вести, эту игру внутри Украины, в отличие от западных партнеров Украины, что она просто решила это все подмять, переварить в своем плавильном котле, уничтожить, решить эту временную историческую проблему, как о ней говорит Путин и его окружение», – заявил Бортник.