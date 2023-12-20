Россия «переварит» Украину по частям – Васильев

Украина уже не является стабильной системой после выхода из ее состава Донбасса. И чтобы иметь устойчивый мир, нужно привлечение третьих стран к переговорному процессу, тогда как сама Украина может выступать только его объектом.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там же проблема очевидная: если эта система будет нестабильной, то значит и мир никакой не будет стабильным. Это повторение истории с Германией. Отобрали у них там рурский угольный бассейн, стало понятно, что эта система рухнет. И фактически тут тоже надо учитывать, какой мы хотим построить последующий мир, если мы уже говорим о будущем. Да, он должен быть устойчивым. Поэтому тут либо с Украиной договариваться и делать какую-то устойчивую конструкцию, либо, что сейчас уже единственный вариант, договариваться с другими государствами, а Украину просто считать объектом. Но, чтобы договариваться с другими субъектами, нужно предъявить гораздо больше аргументов и возможности, инструменты другие. Это уже инструменты из области не военных операций на украинском фронте, а из инструментов Холодной войны», – подчеркнул он.

«То есть, танкерам в Красном море должны постоянно угрожать какие-то пираты, Ирландия должна пытаться отделиться от Британии, в Юго-Восточной Азии должен быть постоянный конфликт, в Африке должна быть антиколониальная война, другие государства тоже должны существовать всегда в конфликте, какие-нибудь «красные бригады» должны там угрожать правительствам. Вот как ведётся Холодная война, а не где-то там на фронтах идеологических. Вот, что такое Холодная война. Но мы к этому сейчас, по сути дела, будем готовы», – заверил ученый.

Блогер, инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев напомнил, что изначально фактор нестабильности был заложен в мирное соглашение, подписанное в Стамбуле, но после отвергнутое Украиной.

«В прошлых переговорах, которые были в Стамбуле, было еще несколько таких Троянских коней, и украинское сообщество отлично понимало их величину и значение. То есть, это, по сути, инспекции Вооружённых сил Украины русскими войсками по всей территории, это контроль количества тяжёлой боевой техники. Грубо говоря, по сути, это была капитуляция Украины. По факту, после этого местные элиты просто-напросто брали бы полностью власть, каждая в своём регионе. Это стратегия, которая у нас была с 2014 года, – есть максимальная федерализация, вплоть до конфедерации Украины, и, соответственно, просто экономическими интересами затягивать по отдельным регионам их к себе. К сожалению, тогда это застопорилось, потому что британцы и американцы сумели заманить региональные элиты перспективой каких-то европлюшек, и пришлось переходить к силовым инструментам. Но вообще, изначально, стратегия по возвращению русских земель, которые находятся на территории Украины – это вычленение отдельных регионов и перетягивание их, связывание экономическими связями со всей остальной территорией России. Таким образом и люди подтягиваются, и бизнес подтягивается. Всё остаётся работать. Переварить одним махом полностью другую страну, другую систему, которая сформировалась с 1991 года, это крайне проблематично. А по отдельным регионам – это вполне реально», – заключил Васильев.