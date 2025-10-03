Россия переводит конфликт в новый цикл, дальше – ковровые бомбардировки – полковник СБУ призвал закупать каши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия переводит войну в новый цикл и усиливает удары по железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Дальше могут начаться ковровые бомбардировки, чтобы ухудшить моральное состояние украинского общества и заставить его отказаться от поддержки армии.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война перешла в новый цикл. Сейчас они перевели ее – и наносят удары по железнодорожным участкам, энергетике. Но, дай Бог, если это только связано с военной составляющей, чтобы товары двойного назначения не возили, войска не перебрасывали, военную помощь, которую Запад нам дает, везет с западной границы на восточную… Это перейдет совершенно в другую плоскость, связанную с моральной и ментальной составляющей войны. По-другому, по доктрине генерала Дуэ», – рассуждал он.