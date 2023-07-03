Россия перевооружила трофейные украинские катера – будут громить бандеровцев

Михаил Рябов.  
03.07.2023 18:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня


Россия перевооружила трофейные украинские катера и будет задействовать их в ходе СВО, сообщает официальное издание Черноморского флота газета «Флаг Родины».

«Перевооружены на более мощные артиллерийские установки трофейные катера «Вышгород» и «Аккерман». После такой модернизации катера готовы действовать по своему предназначению более эффективно. Сейчас в процессе модернизации находится катер проекта 1400 «Гриф», – говорится в публикации.

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Россия перевооружила трофейные украинские катера и будет задействовать их в ходе СВО, сообщает официальное...

Издание также сообщает об установке пулеметов для борьбы с украинскими дронами.


За эти месяцы, учитывая изменения обстановки, было восстановлено несколько десятков пулеметных установок 2М-1 и 25-мм установок 2М-3М. Часть из них была установлена на БДК «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», СКР «Ладный» и «Пытливый», плавбазе «Порт Оля». Остальные – значительно усилили ПВО главной базы. Эти артиллерийские установки уверенно уничтожают вражеские дроны, причем как воздушные, так и морские», – пишет газета.

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