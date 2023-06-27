Россия переворачивает доску. Будет «Минск-3» или раздел Украины – Чаплыга

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Россия в ближайшее время выдвинет Украине ультиматум – или очередной вариант «Минских соглашений», или отмена СВО и переход к конвенциональной войне.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, итогом всего этого будет раздел Украины на две части по примеру Германии, потому что Украина в границах 91-го года была создана искусственно из обломков трех империй.

«Переворот доски. После военного события Бахмута наступает игра по перевороту доски. Это закрыть СВО и сказать: «А теперь, товарищи, следующее: либо вы подписываете «Минск-3», который значительно хуже «Минска-2», который хуже «Минска-1», и так далее, каждое следующее предложение получается хуже предыдущего. Естественно, вопросы нагиба, это было между «Стамбулом» и «Минском-3», это вы внутри разбирайтесь, Порошенко вам в помощь, он задаст эти вопросы обязательно. Либо, товарищи, вопросов нет – мы закрываем СВО, открываем конвенциальную войну, потому что уже кота за хвост тянуть неинтересно. Мы открываем конвенциональную войну и переходим к плану, который в голове у Путина». План называется ФРГ и ГДР, я это рассказывал еще в марте», – сказал эксперт.

«Нужно что сделать, с точки зрения Путина, – нужно каким-то образом отстегнуть западную, потому что, с точки зрения Путина и всех этих патриотов, присоединение западной – это была ошибка Сталина. Потому что после этого начали «сову» – Австро-Венгерскую империю – натягивать на бывшую Российскую империю и чуть-чуть Османской. Мы же из трех кончиков империи состоим. То есть яблоко, в него воткнули три карандаша, потом эти карандаши поломали, получился тогда СССР, Украина появилась в 91-м году, в ее границах, которые до этого никогда не существовали, и состояла из трех обломков империи. Нельзя было сову натягивать на глобус – одну империю, осколок, натягивать на другую», – заявил Чаплыга.