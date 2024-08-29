Россия переживает кризис на левом фланге

Елена Острякова.  
29.08.2024 13:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Политическая система России переживает кризис на левом фланге, хотя левые идеи остаются самыми популярными в стране.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политическая система России переживает кризис на левом фланге, хотя левые идеи остаются самыми популярными...

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«Россия, как известно страна левая. Левые идеи всегда были в нашей стране супервостребованными. Востребованными они были, в том числе, правящей партией. В социальной политике вводится прогрессивная шкала налогообложения – по сути, абсолютно левая идеологическая концепция. Она вводится либеральным правительством и действующим президентом. На левых идеях спекулируют все. Поэтому я утверждаю, что левая идея на ближайшие четверть века будет оставаться в России одной из главных идей для развития нашей страны», – сказал Бондаренко.

При этом, по его мнению, наблюдается парадокс, российские левые партии деградируют и теряют голоса: КПРФ «замумифицировалась», а «Справедливая Россия» утратила идентичность.

«Сейчас образуется некий вакуум знаменосцев левой идеи, потому что с одной стороны есть стагнирующая КПРФ, с другой – качнувшаяся вправо, но не нашедшая себя там и в итоге потерявшаяся «Справедливая Россия», – констатировал Бондаренко.

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