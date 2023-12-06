Россия переживет три «блицкрига» и полностью переродится

Елена Острякова.  
06.12.2023 21:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Демография, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Финансы, Экономика


Военные действия на Украине для России вторичны, а первична – «война за независимость от Запада».

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные действия на Украине для России вторичны, а первична – «война за независимость от...

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«Экономическая война, которая против нас ведется, – это стратегический уровень. И она ведется успешно с нашей стороны. Первый блицкриг в 9 месяцев мы проскочили, даже не заметив. Это разрушение текущих производственных цепочек. Мы смогли все распараллелить», – сказал Школьников.

Следующий «блицкриг» он определил в 2-2,5 года, когда встал вопрос о том, сможет ли Россия поддерживать производственный комплекс, то есть станки, логистику, без внешней поддержки.

«Собственно, к началу 2024 года мы уже видим, что мы его прошли. Уже нормально. У нас нет громадного количества катастроф, которые должны останавливать все. У нас нет падения на десятки процентов экономики. Экономика живет в том же режиме, что и жила, спокойно. Мы можем посмотреть опережающие индексы промышленности, реальной экономики. У России они в плюсе. У Европы они в минусе. Тот рост ВВП, который показывают, это рост не услуг, а именно промышленности», – сказал Школьников.

Он считает, что в России с 2022 года начался консервативный поворот. Этот «блицкриг» займет 7 или 14 лет. Он включает в себя борьбу с неконтролируемой миграцией, абортами, очищение богемы и элиты. Геостратег прогнозирует, что уже через несколько лет россияне не узнают свое общество, причем, «в положительном смысле».

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