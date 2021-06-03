Россия планирует наверстать двукратное отставание от Китая и Бразилии

Гидроэнергетика недооценена и имеет большой потенциал развития в России.

Об этом на Международном экономическом форуме-2021 заявил генеральный директор «РусГидро» Виктор Хмарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гидроэнергетика недооценена. Конечно, это сложно – каждая река уникальна, каждый створ уникален. Это делает любую гидроэлектростанцию достаточно дорогой в строительстве.

Но пока на планете технология гидроаккумулирующая безальтернативна. В промышленном масштабе электроэнергия накапливается и регулируется исключительно гидроэлектростанциями. Мы развиваем традиционные виды энергетики, это Кавказ, это Дальний Восток.

Вообще, гидропотенциал России освоен примерно на 20%, мы отстали от ряда стран, таких, как Китай или Бразилия, в два раза. От более развитых экономик, наверное, в четыре раза. Поэтому нам есть куда развиваться», – сказал глава «РусГидро».