Россия планирует решить вопрос с Украиной занятием Киева – генерал ВСУ

Россия формирует резервы стратегического уровня для того, чтобы провести глобальное наступление и решить вопрос с Украиной на принципиальном уровне.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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