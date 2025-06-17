Россия планирует решить вопрос с Украиной занятием Киева – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 09:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 731
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия формирует резервы стратегического уровня для того, чтобы провести глобальное наступление и решить вопрос с Украиной на принципиальном уровне.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия формирует резервы стратегического уровня для того, чтобы провести глобальное наступление и решить вопрос...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сибига [министр иностранных дел Украины] говорит о том, что они начали готовиться стратегически. Здесь я хочу ответить на следующее. Вы посмотрите даже по тому, что особую тревожность для нас и опасность представляет. То, что в условии, когда им не хватает вести бои на всех направлениях с прежними интенсивностями, сосредотачиваются на приоритетных и формируют такого рода резервы.

Раньше, когда там были, здесь и на Харьковщине, Херсонщине и так далее, вот в эти 22-23 годы, когда такое складывалось, они срывали подготовку своих резервов и бросали по необходимости. А здесь, несмотря на то, что необходимо, они продолжают эту подготовку. Это говорит о том, что Путин, рассматривает план принципиального решения, то есть на юге, вот там, на востоке всё это бьётся, однако принципиальный вопрос, если пойти на тот же Киев, на север, а для этого нужно стратегического уровня резервы, и они их формируют, в отличие от ситуации, связанной с нами. Мы даже оперативные нормально не можем собрать, а о стратегических говорить вообще не приходится», – заявил Романенко.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить