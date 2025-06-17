Россия планирует решить вопрос с Украиной занятием Киева – генерал ВСУ
Россия формирует резервы стратегического уровня для того, чтобы провести глобальное наступление и решить вопрос с Украиной на принципиальном уровне.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сибига [министр иностранных дел Украины] говорит о том, что они начали готовиться стратегически. Здесь я хочу ответить на следующее. Вы посмотрите даже по тому, что особую тревожность для нас и опасность представляет. То, что в условии, когда им не хватает вести бои на всех направлениях с прежними интенсивностями, сосредотачиваются на приоритетных и формируют такого рода резервы.
Раньше, когда там были, здесь и на Харьковщине, Херсонщине и так далее, вот в эти 22-23 годы, когда такое складывалось, они срывали подготовку своих резервов и бросали по необходимости. А здесь, несмотря на то, что необходимо, они продолжают эту подготовку. Это говорит о том, что Путин, рассматривает план принципиального решения, то есть на юге, вот там, на востоке всё это бьётся, однако принципиальный вопрос, если пойти на тот же Киев, на север, а для этого нужно стратегического уровня резервы, и они их формируют, в отличие от ситуации, связанной с нами. Мы даже оперативные нормально не можем собрать, а о стратегических говорить вообще не приходится», – заявил Романенко.
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