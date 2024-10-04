Российская армия по одному и тому же сценарию освободила 11 городов

Российская армия использует тактику фланговых ударов по наиболее слабым подразделениям, сформированным из недавно мобилизованных солдат ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали плодить безумное количество новых бригад. Новая бригада – это поделка, созданная на бумаге, каких бы гениев туда не поставить, и она набирает боеспособность даже в боевых условиях от года до полутора. Поэтому их можно использовать только на второстепенных направлениях и только когда их справа и слева поджали старые бригады, и помогают.

Мы сделали с точностью наоборот – мы стали ставить на направление главного удара сильные бригады, старые, а справа-слева ставить новичков. И россияне продавливают нам фланги, по одному и тому же сценарию мы теряем 11-й город. Продавили фланги, через центр не прошли, потому что старые бригады, продавили фланги и так далее», – заявил Арестович.