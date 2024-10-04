Российская армия по одному и тому же сценарию освободила 11 городов

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 274
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия использует тактику фланговых ударов по наиболее слабым подразделениям, сформированным из недавно мобилизованных солдат ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия использует тактику фланговых ударов по наиболее слабым подразделениям, сформированным из недавно мобилизованных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Мы начали плодить безумное количество новых бригад. Новая бригада – это поделка, созданная на бумаге, каких бы гениев туда не поставить, и она набирает боеспособность даже в боевых условиях от года до полутора. Поэтому их можно использовать только на второстепенных направлениях и только когда их справа и слева поджали старые бригады, и помогают.

Мы сделали с точностью наоборот – мы стали ставить на направление главного удара сильные бригады, старые, а справа-слева ставить новичков. И россияне продавливают нам фланги, по одному и тому же сценарию мы теряем 11-й город. Продавили фланги, через центр не прошли, потому что старые бригады, продавили фланги и так далее», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть