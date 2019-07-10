Россия по сложной схеме продолжает закупать украинские авиадвигатели

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Предприятие украинского депутата Верховной рады Вячеслава Богуслаева АО «Мотор Сич» продолжает продавать Москве авиационные двигатели и их комплектующие.

Соответствующие расследование провели журналисты программы «Bihus info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кононенко и Богуслаев владеют рядом российских кампаний, которые занимаются обслуживанием, ремонтом и экспортом в Россию двигателей, изготовленных украинской «Мотор Сич». После оккупации Крыма и начала агрессии в Донбассе, они продолжили обслуживать русских, в частности самолёты лётного отряда «Россия». Это государственная компания, которая обслуживает весь топ-чиновнический аппарат и даже борт президента страны-агрессора Владимира Путина.

Всего за два года, с 2015 по 2017, российская фирма Богуслаева получила от ФСБ подрядов более, чем на 3,5 миллионов долларов», – отмечают авторы сюжета.

Однако на канале сообщили, что с начала прошлого года прямые поставки прекратились, и начала действовать более сложная схема – экспорт через Боснию и Герцеговину.

«В 2018 году схема поставок изменилась. По информации от наших источников, с начала 2018 года прямые поставки в Россию деталей двигателей резко остановилось. «Мотор Сич» начала поставлять в РФ только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций. Но мы заметили несколько важных изменений. «218 авиаремонтный завод», несмотря на прекращение прямого экспорта продукции «Мотор Сич», продолжил закупать запасные детали для двигателей ТВ3-117.

В свою очередь, «Мотор Сич» неожиданно нашла нового покупателя своих деталей на Балканах. Детали для двигателей и силовые установки начали экспортировать в Боснию и Герцеговину. Это такие же детали, которые отправлялись в Россию годом ранее. За год «Мотор Сич» отправила более 600 грузов в Боснию. Компания-получатель – «D.O.O Inzeniring BN», которая была создана за два месяца до начала активного экспорта украинских деталей.

Собственники этой кампании далеко не боснийцы, а россияне – экс-заместитель начальника штаба Военной авиации РФ Валерий Автушенко, сейчас работает директором одной из российских компаний Богуслаева «Авиаремонт-МС». Второй собственник, бывший командующий военно-транспортной авиации РФ Виктор Денисов, тоже работает в богуслаевской компании в России «ВКМС», которая поставляет детали для российской армии.

Болты, винты, различные силовые установки для двигателя целыми караванами начали идти в Боснию. И долго на Балканах не задерживались. По данным международной таможенной базы данных, эта боснийская компания отправляла грузы с соответствующими деталями для вертолётов в Россию, причём исключительно фирмам Вячеслава Богуслаева», – резюмировал журналист.