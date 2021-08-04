Россия победила на Олимпиаде, потому что играла чисто

04.08.2021, Москва, Платон Беседин

От Олимпиады у меня странное ощущение, на самом деле. То, что изначально задумывалось как торжество спорта и духа, морально-волевых и физических качеств, превратилось по итогу в грязные политические игры. В одно из ответвлений бесконечной холодной войны.

И ясно, что Россию избрали на роль виноватой. А кто-то ожидал иного? Всё согласно правилам мерзкой игры – есть злодей и есть его преследователи. С реальной картиной, впрочем, такой расклад не имеет ничего общего. И трагикомично, конечно, что в качестве casus belli избрали допинговые скандалы. Ведь все спортсмены – почти все – сидят на допинге. А такие персонажи, как лыжники-астматики, давно уже стали героями мемов. Так вы с допингом боретесь или с Россией? Второе, несомненно.

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Причём, решение по российским спортсменам, уехавшим в Токио и выступающим там в стеснённом режиме, принимал фактически не МОК – он оказался лишь невольником-исполнителем. И только. Заправляли же всем США, которые содержат и «антидопинговую шарашку» WADA.

Оттого пришлось решать страшную дилемму – ехать или не ехать без флага и гимна на Олимпиаду или нет. Ясное дело, прозвучало, мол, неправильно это, непатриотично. Прозвучали и совсем дикие мнения, что россиянам плевать на спортсменов, которые без флага и гимна. Ой ли?

Тут ведь есть и другая сторона: спортсмены готовятся к Олимпиаде всю жизнь. Это не образное выражение, нет, а именно что всю жизнь. Причём, готовятся они, тренируются преимущественно за свои деньги, средства родителей и спонсорские. То есть, человек натренировался, закупил снаряжение и отправился в подъём на гору, но у самого пика ему сказали: «Так, стоп! Чтоб не видели тебя тут!». Разве это справедливо? Нет.

И надо сказать, что по итогу российские спортсмены, видимо, оказались правы. Они проявили в Токио по-настоящему русский характер. Вот данные по медалям на текущий момент: 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. И по «золотому зачёту» мы аж 6-е, но вот по общемедальному (так тоже считают) – третьи.

Много или это мало? В советское время подобное однозначно было бы воспринято как фиаско. Однако с тех пор мы не так чтобы блещем. Тут же речь идёт о совершенно невероятных условиях, когда не просто завоевание медалей, а само участие превращается в маленький подвиг. Да, именно так – представьте (пусть и вряд ли получится в полной мере) под каким давлением выступают наши спортсмены. Любой их шаг – любой! – рассматривается под микроскопом. А любая их победа тут же сопровождается непрекращающейся истерикой оппонентов. Но они всё равно побеждают, они всё равно завоёвывают медали! Представляете, какую силу волю, какой дух необходимо иметь для того? Истинные олимпийцы!

Неслучайно использую данное словосочетание – «истинные олимпийцы». Ведь, по сути, «чистые» спортсмены (нет сомнений, что у россиян априори не может быть допинга в крови) побеждают тех, кто сидит на допинге систематически. Это очень важный момент на самом деле – фундаментальный. Когда впервые за очень-очень долгие годы выигрывает – пусть и не столь часто – честный спорт.