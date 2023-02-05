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Бандеровские СМИ должны перестать заниматься шапкозакидательством и транслировать «перемогу», потому что Россия всё ещё гораздо сильнее и богаче обезлюженной и разграбленной Украины.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил один из виновных в разжигании кровавой войны на Украине телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что украинские СМИ занимаются шапкозакидательством. Мы постоянно говорим, что российская армия не вторая, не пятая и не шестая. Но недооценить противника очень опасно. Я вижу, что есть некие эмоции: «Когда будет украинское контрнаступление, когда мы освободим Крым и выйдем на границы 1991 года? А может ещё пару областей захватим?», – возмутился бандеровец.

Шустер подчеркнул, что Украина не в состоянии одолеть Россию ни экономически, ни на поле боя, даже если ВС РФ будут вооружены рогатками.

«Это очень неправильное направление дискуссии и информированности населения. Проблема в том, что Украине противостоит страна с гораздо большими ресурсами и населением. И даже если их вооружить рогатками, и 25 миллионов придут в Украину, то это будет проблема», – резюмировал он.