«Россия победит даже с рогатками» – Шустер
Бандеровские СМИ должны перестать заниматься шапкозакидательством и транслировать «перемогу», потому что Россия всё ещё гораздо сильнее и богаче обезлюженной и разграбленной Украины.
Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил один из виновных в разжигании кровавой войны на Украине телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что украинские СМИ занимаются шапкозакидательством. Мы постоянно говорим, что российская армия не вторая, не пятая и не шестая. Но недооценить противника очень опасно.
Я вижу, что есть некие эмоции: «Когда будет украинское контрнаступление, когда мы освободим Крым и выйдем на границы 1991 года? А может ещё пару областей захватим?», – возмутился бандеровец.
Шустер подчеркнул, что Украина не в состоянии одолеть Россию ни экономически, ни на поле боя, даже если ВС РФ будут вооружены рогатками.
«Это очень неправильное направление дискуссии и информированности населения. Проблема в том, что Украине противостоит страна с гораздо большими ресурсами и населением.
И даже если их вооружить рогатками, и 25 миллионов придут в Украину, то это будет проблема», – резюмировал он.
Спасибо!
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