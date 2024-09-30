Россия побеждает. Фортуна отвернулась от Украины – украинский политолог

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Украинскому населению нужно признать: хороших новостей для Украины нет, а вторжение в Курскую область – это авантюра, но не реальный успех.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте говорить откровенно – сегодня Россия побеждает, победа на ее стороне, а не на стороне Украины. Украина не демонстрирует ни единого успеха с ноября 22-го года, когда ушли российские войска с правого берега Херсонской области, с тех пор не было ни единого успеха более-менее. Вторжение в Курскую область – это авантюра, а не успех. Поэтому давайте посмотрим, сколько территорий, сколько населенных пунктов мы потеряли за последние два года для того, чтобы понять, что сегодня военная фортуна не на стороне Украины. Давайте скажем об этом четко и абсолютную правду», – заявил Бондаренко.