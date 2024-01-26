Россия побеждает, Украине нужны дальнобойные ракеты – немецкий генерал

Анатолий Лапин.  
26.01.2024 10:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Западное дальнобойное оружие нужно Украине, чтобы перерезать логистику российских войск.

Об этом в эфире телеканала Welt заявил немецкий отставной генерал Рональд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западное дальнобойное оружие нужно Украине, чтобы перерезать логистику российских войск. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх. И одна из причин, по которой они одержали верх, заключается в том, что вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала», – сказал генерал.

«И эти линии снабжения, которые частично идут из России через Керченский мост, частично проходят через Белгород. Эти линии снабжения должны быть устойчиво нарушены и это оружие отлично подходит для этого», – заявил Катер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть