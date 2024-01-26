Россия побеждает, Украине нужны дальнобойные ракеты – немецкий генерал

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Западное дальнобойное оружие нужно Украине, чтобы перерезать логистику российских войск.

Об этом в эфире телеканала Welt заявил немецкий отставной генерал Рональд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх. И одна из причин, по которой они одержали верх, заключается в том, что вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала», – сказал генерал.

«И эти линии снабжения, которые частично идут из России через Керченский мост, частично проходят через Белгород. Эти линии снабжения должны быть устойчиво нарушены и это оружие отлично подходит для этого», – заявил Катер.