Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова вновь высказалась против России и русского народа.

«Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске», – заявила Ахеджакова.

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Испанский стыд не мешает артистке гастролировать по России со спектаклем «Мой внук Вениамин». В Санкт-Петербурге он пройдет в начале января. По городу уже расклеены афиши. Это возмутило депутата Мосгордумы Кирилла Щитова.

«Друзья, а давайте вместе проявим активную гражданскую позицию и от негодования в комментах по поводу спектакля с Ахеджаковой в Питере перейдём к активным действиям? Отменил же «Современник» спектакль «Первый хлеб» с Ахеджаковой. Нижегородцы выходили протестовать против ее выступления. А мы чем хуже? Для начала можно написать письмо Гендиректору Выборгского ДК, чтобы отменил этот спектакль. А можно и позвонить в приемную», – призвал депутат в своем ТГ-канале.

Военкор Александр Коц уточняет, что протесты в Нижнем Новгороде не помогли, и спектакль там прошел с большим успехом.

«Можно еще немного поизгаляться на тему того, как поиздержавшиеся люди с прекрасными лицами бесстыдно едут из своих заморских далей срубить бабла в стране, которую поливали помоями. Никогда такого не было – и вот опять. И Собчак не возвращалась, и Меладзе… Как будто мы открываем что-то новое для себя. Ранее немыслимое, ага. Только Питер здесь не уникален. Судя по афише, спектакль уже с успехом отыграли в Москве. А перед этим – в Нижнем Новгороде. Там был аншлаг при цене билетов от 1200 до 4300 рублей. Ей «стыдно за своих сограждан», а им нет. Они несут ей цветы. И тратят деньги на билеты. Поэтому администрация ДК и предоставляет сцену. И я даже не знаю, что печальнее. Хотя нет, знаю. В этом спектакле на одной сцене с Ахеджаковой играет очень похожий внешне на своего погибшего по дороге в Донбасс отца Глеб Пускепалис…», – написал Коц.

За старшую подругу яро вступилась скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«А почему бы просто не признать, что внутри страны есть люди, которые разделяют взгляды Лии Меджидовны? Ну, даже, допустим, таких людей меньше, чем z-патриотов. Но есть часть общества, пусть даже небольшая (хотя лично я верю, что довольно солидная), которая любит Россию, никого не «предает», но не считает СВО правильной. Почему этих людей пытаются заткнуть? Почему у них нет представителей во власти? Почему, в конце концов, за них решают, что на спектакль ходить нельзя? И главное, почему все делают вид, что этих людей не существует? Что это дает? Почему вы, военкоры, коллективная Маргарита Симоньян, депутаты Брыкины и прочие, и прочие, не хотите наладить диалог с этой частью общества?», – отметилась по теме «блондинка в шоколаде».

Кстати, видимо также принадлежащий к сторонникам Ахеджаковой, муж Собчак скандальный режиссер Константин Богомолов объявил, что в текущем сезоне выйдут шесть его театральных премьер, а также телесериал «Кеша».

Телеведущий Андрей Медведев напоминает, как в «демократической» Латвии лишили лицензии телеканал-иноагент «Дождь» за одно неосторожное слово ведущего.

«Проблема с Ахеджаковой в том, что она искренне, во время войны, поддерживает нашего противника. Вот только в этом всё дело. Как мы знаем, в демократических странах, в подобных ситуациях реакции власти и общества довольно предсказуемы. И людей, которым все это было нормально, теперь вдруг возмущает реакция русского общества на спектакль Ахеджаковой», – написал Медведев.

Блогер Николай Терещенко, вынужденный минувшей осенью покинуть родной Херсон при отступлении российских войск, считает, что ситуация вокруг Ахеджаковой напоминает его малую Родину, где долгое проявлялся необъяснимый либерализм по отношению к украинским нацистам.

«Сегодня Ахеджакова в тренде. Продолжает выступать в России. А я напомню, что Повалий или Лорак не то что выступать в Украине не могут, они даже заехать в страну не в состоянии. То, что я наблюдал в Херсоне, точно так работает и в России. То есть никак. Нужна реакция здорового организма на вирус. В течении недели признаёшься иноагентом и теряешь доступ к управлению своими активами. В течении месяца теряешь и активы, если ума не наберёшься. Посмотрите, как действуют украинцы. А тут не то, что активы, тут ещё и госфинансирование присутствует. Уму непостижимо!» – пишет Терещенко.

В минувшем году Ахеджакова оказалась в центре скандала вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Автора пьесы Рината Ташимова актриса недавно назвала своим автором «с такими смыслами, которых я давно ждала».