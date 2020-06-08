Россия под прессом ВАДА. Такой спорт нам не нужен!

08.06.2020, Лозанна, Александр Ростовцев

За последние пять лет Международное антидопинговое агентство ВАДА стало кошмаром для российского спорта и олимпийского движения. Согласно принятым ВАДА решениям, на спорт России должны обрушиться беспрецедентные санкции: наши олимпийские и параолимпийские сборные отстраняются от Игр 2020 (2021), 2022 и, вероятно, 2024 годов.

Но и это ещё не всё. Под угрозу поставлено участие российской футбольной сборной на Чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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Конечно, российская сторона не оставила это всё без внимания, подав апелляцию в спортивный арбитраж CAS в швейцарской Лозанне. Пока что

собраться и вынести вердикт спортивным судьям мешает вызванный пандемией карантин, однако среди наблюдателей мало кто сомневается, что решение будет вынесено в пользу российского спорта.

И тому есть веские объяснения: МОК сам, собственноручно, наделил ВАДА огромными полномочиями, и теперь вынужден плясать под дудку антидопинговых манипуляторов.

В общем, всё складывается таким образом, что международный спорт высоких достижений тщательно избавляют от любого российского присутствия: флага, гимна, сборной. В самом удачном случае российским спортсменам позволено принять участие как частным лицам и представлять непонятно кого.

Все эти меры наносят огромный ущерб престижу страны, консолидации российского общества, но также полностью дискредитируют международные организации, регламентирующие правила спортивных состязаний. Выходит так, что контроль за допингом становится дубинкой

в нужных руках, а допинг – всего лишь поводом для устранения неугодных спортсменов и целых спортивных команд.

Всё это безобразие стало во многом возможным потому, что российский Олимпийский комитет и РУСАДА, в отличие от китайских коллег, согласились играть по навязанным им правилам игры, руководствуясь которыми победить невозможно.

Итак, почему России и её ответственным лицам пора пересмотреть способ общения с МОК, ВАДА (в первую очередь) и другими организациями, занявшими враждебную позицию в отношении нашего спорта?

Видимо, начать надо с того, что в конце июля 2016 года глава ВАДА Крейг Риди признался, что не располагает фактами виновности российских спортсменов в употреблении допинга, а единственной «уликой» является заявление перебежчика Родченкова репортёрам The New-York Times.

Глава антидопингового агентства США Тайгерт был ещё конкретнее. По его словам, российская сборная не должна была принять участия на Олимпиаде в Рио, несмотря на отсутствие доказательств. «Это политика, мой друг», – поделился заветным Тайгерт с подставным «министром спорта Украины».

На откровенность антидопинговых чиновников вызвали известные пранкеры Вован и Лексус, однако горячая информация не была вовремя опубликована, чтобы не повлиять на решения МОК и CAS.

И, видимо, напрасно, поскольку руководство МОК, как показала практика,

внимательно прислушивается к рекомендациям ВАДА относительно недопуска российских спортсменов на международные соревнования.

Из чего следует, что одной из главных задач по защите отечественного спорта является нарушение единства МОК и ВАДА.

МОК, давно превратившийся в коммерческую организацию, довольно чувствителен к притоку финансов.

Таким образом, что мешает российским властям ввести санкции против МОК и ВАДА, если уже проверенные способы не работают? Прекратить платить взносы в МОК (как в ПАСЕ), поставив условием возобновления выплат – отказ организации, пока ВАДА не лишат предоставленных МОК полномочий, прицельно кошмарить национальные спортивные федерации и комитеты.

А, чтобы ущерб для МОК был ещё более ощутим – прекратить выплаты за трансляции спортивных соревнований.

Правда, для полноты эффекта России и другим заинтересованным странам следовало бы вспомнить опыт проведения альтернативных международных олимпиад, вроде Игр доброй воли, от одного названия которых МОК в своё время терзался мигренями пополам с несварением желудка.

ВАДА давно следовало бы во всеуслышание объявить вредящий спорту ангажированной организацией, нацеленной на дискредитацию российского и китайского спорта.

В самом деле, если поднять статистику допинг-скандалов, на которые ВАДА закрыла глаза, то как можно иметь дело с явным шулером?

Например, не так давно австрийские лыжники Макс Хауке и Йоханнес Дюрр сдали полиции спортивного врача Марка Шмидта из Германии, снабжавшего допингом не менее полусотни спортсменов. Полиция Австрии арестовала по подозрению в использовании допинга пятерых спортсменов – из Казахстана, Эстонии и Австрии. Однако никаких оргвыводов из скандала сделано не было – ВАДА осталась равнодушна к драгдилеру Шмидту.

Знающие люди утверждают, что, ниточка со Шмидтом могла потянуть за собой целую сеть допинговых дилеров, прикрывающихся дипломами спортивных врачей, но эта правда почему-то никому не интересна, включая германского журналиста-правдоруба Хайо Зеппельта, плодовитого в своих разоблачениях исключительно против России.

За последние три или четыре года спортсмены из Кении влипали в допинг-скандалы аж 40 раз. И, внезапно, никому в МОК или ВАДА не пришло в голову вводить санкции против кенийской федерации лёгкой атлетики, олимпийской сборной и всего кенийского спорта.

Если же копнуть сборище астматиков и других получателей «легального» допинга среди западных атлетов, то, наверняка, откроются бездны.

На Западе для всех этих легализованных потребителей допинга создаётся благоприятный имидж «эти люди преодолели свою болезнь», но почему-то российские СМИ не создают умелую шумиху вокруг этих персон, хотя наши, российские, атлеты, постоянно подвергаются травле.

Можно быть уверенным, что действия России против ВАДА и «астматиков» будут поддержаны Китаем и другими странами, которым давно уже поперёк горла эта американо-британская затычка.

Современный большой спорт стараниями ВАДА и крышующих её международных спортивных чиновников уже превратился в фикцию, пародию на самого себя.

Какие ещё нужны доказательства, что в консерватории надо радикально всё менять, если «великий» американский велогонщик Армстронг открыто признаётся в регулярном приёме допинга в течение своей карьеры, и это сходит ему с рук, а спортивная гимнастка Симона Байлз из США выступает на всех соревнованиях со справкой от врача – мол, девушка страдает расстройством нервной системы и допинг ей просто необходим. А наказывают почти исключительно российских спортсменов!

Если так и дальше будет продолжаться, то скорее рано, чем поздно, российские атлеты придут к тому же выводу, что и угодивший под пресс ВАДА лыжник Сергей Устюгов: «Для меня Олимпиада как соревнования умерла. Однажды уже бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и ещё раз».

Очевидно также, что и РУСАДА должна быть коренным образом реорганизована. После череды громких скандалов эта контора заняла явную позицию «чего изволите?» по отношению к своему гнобителю и довольно активно играет в с ним в поддавки.

Что мы теряем от признания объявленной нами войны и перехода к соответствующей линии поведения? Сохранение текущего положения в международных состязаниях, где авторитет ВАДА общепризнан, не обещает российскому спорту ничего хорошего. В лучшем случае, наши спортсмены станут тенями нейтральных серых цветов на празднике жизни для «справочников» и прочих «астматиков». В худшем – на месте России в олимпийском движении образуется дыра, заполненная всё теми же пожирателями допинга с врачебной справкой.

Подобный расклад нас всех устраивает? Это вряд ли. Пример китайских властей, по идее, должен окрылить официальных борцов за интересы российского спорта. Уж лучше оправданная конфронтация, чем бесконечное проявление «терпильства». Перефразируя высказывание великого советского спортивного комментатора Николая Озерова, «такой спорт нам не нужен!»