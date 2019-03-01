Россия подала дурной пример Украине – Лукашенко

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Украинское безумие возникло якобы потому, что в прошлом Россия подала плохой пример сноса памятников и критики Советского Союза.

Таким мнением во время брифинга поделился Президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что за это время выросло два поколения. Одно ещё не очень сознательное, а второе – это выросшее поколение суверенных, независимых государств. Это другие люди. Это прекрасная молодёжь у вас и у нас. Но это уже другие люди. Они, в отличии от нас, уже не помнят этого Союза, этой мощи. Тем более того, как начали костылять этот Союз. Не у нас. Не помните, где? Это сейчас наметился какой-то поворот в сторону того, что Советский Союз был благом», – отметил Лукашенко.

«Вот я смотрю ваши передачи, вы начинаете критиковать эту Украину, мол, памятники сносят и прочее. А кто пример показал? Кто на Лубянке памятник [Дзержинскому] первый сорвал и до сих пор не восстановил? Кто памятники Ленину уничтожал? Не мы. У нас, правда, на это замахнулись, но «диктатор» Лукашенко после президентских выборов мгновенно это остановил. Нельзя это делать впопыхах. Если надо будет что-то снести – снесут без нас, большое видится на расстоянии, торопиться не надо», – добавил президент Белоруссии.