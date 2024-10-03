Россия поддержала лидера боснийских сербов в его борьбе с прозападными ставленниками

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и глава российского МИД Сергей Лавров прислали письма поддержки президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Лидер боснийских сербов находится под судом БиГ, под персональными санкциями США.

Его партии Союз Независимых Социал-Демократов (СНСД) предстоит схватка с прозападными ставленниками на местных выборах, которые состоятся 6 октября, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Дмитрий Медведев и Сергей Лавров практически одновременно поддержали Милорада Додика.

«Мы с беспокойством следим за тем, как западные субъекты настойчиво разрушают Дейтонские принципы внутреннего устройства БиГ, наблюдаем активные попытки ограничить неотъемлемые конституционные права государствообразующих народов. Видно, что прежде всего под угрозой находятся Республика Сербская и лично Вы и Ваши соратники, потому что защищаете законные и международные интересы сербского народа и оказываете сопротивление неоколониальной политике Запада», – написал российский министр иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что Россия полна решимости и в будущем проводить принципиальную и ответственную линию для защиты Дейтонского соглашения, укрепления мира на Балканах, развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Сербской. А также пожелал Додику стойкости, мужества и успехов в патриотических начинаниях, а братскому сербскому народу удачи и процветания.

«Мы с сожалением наблюдаем возрождение прежних колониальных практик Запада, который стремится установить тотальный контроль над народами региона, а также превратить их в вялых и бесправных сателлитов, беспрекословно выполняющих команды извне. Непоколебимость, с которой сербский народ выступает против агрессивной западной политики, защищая свои национальные интересы, вызывает огромное уважение. Фактически вы лично находитесь на переднем крае нового этапа народно-освободительной борьбы и смело сопротивляетесь внешнему давлению, которое часто выходит за все мыслимые морально-этические и правовые границы», – в свою очередь отметил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза выразил убежденность в том, что русский и сербский народ совместными усилиями обеспечат триумф традиционных ценностей и равенства всех народов в правах.

Партия Милорада Додика 6 октября примет участие в муниципальных выборах в Республике Сербской, где ей предстоит соперничать, в том числе, и с откровенно прозападными ставленниками, такими как молодой «мажор», сын богатых эмигрантов, нынешний мэр столицы энтитета – Баня Луки, Драшко Станивукович. По предварительным раскладам СНСД может победить в 54 муниципалитетах энтитета из 64.