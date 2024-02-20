Россия подготовила резервы и до прихода F-16 может серьезно продвинуться – Лапин

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За зиму Россия подготовила большое количество резервов, которые уже могут быть брошены в бой. До июня, когда Украине обещали дать американские истребители F-16, российская армия может добиться серьезного продвижения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно не сбрасывать со счетов, что в конце прошлой осени-начале зимы россияне мобилизовали достаточно большое количество личного состава. Этот личный состав целую зиму фактически был на учениях на полигонах. Сейчас они придут сюда, у них резервы колоссальные. Кроме техники, они имеют личный состав, который русские никогда не жалели», – сказал майор.

«И вот, на фоне всех этих вещей давай поговорим, с использованием их возможностей авиации и так далее. А нам сказали, когда там, в июне первые F-16 приедут? В июне. Давай представим, до какой границы добегут русские в июне. Вот сказали в июне – куда русские добегут до июня, сколько они продавят, учитывая, что у нас мобилизации – зеро, дополнительных систем средств поражения – зеро, американской помощи – зеро. И давайте мы порассуждаем, как когда-нибудь наши корабли будут бороздить просторы мирового океана», – заявил Лапин.