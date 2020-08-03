Россия подготовлена к военному сценарию в Белоруссии лучше, чем в Крыму и Южной Осетии – Бортник

03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

При украинском сценарии в Белоруссии горький опыт, полученный в 2014 году, не оставит России выбора, кроме полномасштабного военного вмешательства.

Об этом заявил украинский эксперт Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя вопрос о возможности интеграции Союзного государства России и Белоруссии в единое пространство, эксперт назвал это наиболее вероятным разрешением нынешней ситуации.

«С учётом опыта Украины, любая попытка в Белоруссии провести украинский сценарий приведёт к масштабным и более жёстким действиям со стороны России, включая безальтернативное прямое военное воздействие.

Тем более, что Белоруссия и Россия формально находятся в Союзном государстве уже, оно существует со времён Ельцина. И возможность применения российских ВС на этой территории законодательно более урегулирована и намного упрощена.

Возможно, действия, которые мы сегодня видим со стороны белорусского руководства – это элемент торгов в отношении своего места в политической системе», – заявил Бортник.

Он напомнил, что при формировании Союзного государства амбиции Лукашенко касались возможности занять президентский пост на фоне откровенно слабого Ельцина.

«Сильный Путин в какой-то мере эту игру поменял, дезавуировал эти цели. Идёт сложная элитарная игра между большой экономически и военно сильной Россией с многими элитарными группами, которые уже имеют своё место в российской политической системе, и никому не хотят уступать, и белорусскими элитами – важной страной для России, но всё же экономически, военно-политически не равной России», – объяснил эксперт.

«То есть, в тандеме Лукашенко-Путин, то здесь интеграция невозможна, надо дождаться когда какая-то из сторон будет более слабая», – отметил модератор канала.

«Не думаю, что Путин может даже Лукашенко пост премьера предложить в этой системе. Свои не поймут. Именно в это и упирается эта интеграция. Но если ситуацию раскрутить до конца, по украинскому или грузинскому сценарию, действия нынешней России будут однозначны.

И Лукашенко угрожает потеря всей власти, любой власти по итогам этого сценария, благо опыт Кучмы, Януковича и многих других, Шеварднадзе, у него должны быть на слуху», – отметил Бортник.