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Несмотря на то, что в Стамбуле ожидают переговоров между представителями Москвы и Киева, на фронте продолжаются успешные для РФ бои.

Так, сегодня Минобороны РФ объявило об освобождении очередных населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», – сообщило МО.

Новоалександровка – село на границе с Днепропетровской области, в которую, судя по динамике, на днях зайдут ВС РФ.

Кроме того, было заявлено об освобождении Торского на пути к Красному Лиману.

«В активных наступательных действиях участвовали военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». После освобождения Торского от украинских формирований наши штурмовики установили в населенном пункте флаги Российской Федерации», – добавили в российском оборонном ведомстве.

МО публикует видео, заявленное как освобождение Торского, с российскими бойцами и флагами.

С украинской стороны утверждается, что РФ уже начала летнее наступление.

«Мы видим: русские накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась», – сказал спикер украинской ОТГ «Харьков» Павел Шамшин. Эту информацию фактически подтверждает и российский военный обозреватель Борис Рожин.