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14.04.2021
 
Tехнологии, бизнес, Дзен, Наука, Общество, Политика, Россия, Экономика
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Россия подмяла под себя мировой рынок газоохладительных систем


Россия стала монополистом на мировом рынке газоохладительных систем, которые были разработаны для сибирского кольцевого источника фотонов СКИФ.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Новосибирской области создается источник синхронного излучения поколения 4+, который на 80% состоит из российской компонентной базы. Это будет СКИФ – сибирский кольцевой источник фотонов. Некоторые его элементы, такие как газоохладительные системы – стали монополией на рынке мегасайнс. Только российские системы охлаждают газ во всех подобных установках в мире», – сказал Чернышенко.

Сибирский кольцевой источник фотонов – один из крупнейших в России за последние десятилетия проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. Финансирование проекта в объеме 37,1 млрд. руб осуществляется в рамках Национального проекта «Наука». Завершение строительства намечено в 2024 году.

При помощи СКИФ планируется изучать структуру различных органических и неорганических веществ, с применениями в генетике, фармакологии, геохимии, квантовой химии.

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