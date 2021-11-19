«Россия поднимает ставки по Донбассу»: Климкин заявил об огромной опасности для Украины

19.11.202113:38 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины
Россия больше не будет обсуждать тему республик Донбасса в международных форматах. Об этом свидетельствует...

Россия больше не будет обсуждать тему республик Донбасса в международных форматах.

Об этом свидетельствует недавняя публикация переписки МИД РФ с дипломатическими ведомствами Германии и Франции, а также подписание президентом России указа о допуске товаров из ЛДНР на российский рынок.

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Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Климкина, подкрепляются его выводы усилением группировки российских войск на границе с Украиной.

«Сейчас мы имеем реально неординарную активность российских спецслужб и российской разведки. Сейчас мы имеем оценки, когда действительно в январе они могут быть готовы к масштабным провокациям. И это, на самом деле, означает, что по Донбассу они буду последовательно поднимать ставки – сначала массовая паспортизация, а теперь реально это фактически свободная торговля с оккупированным Донбассом. Это попытка инкорпорировать схемы, которые там уже существуют. А это от двух до трех миллиардов «черного» кэша в российскую реальность», – сказал экс-министр.

«Посмотрите, что происходит в «нормандском формате», когда это с российской стороны откровенное хамство по отношению к нам, но и к французам, немцам. Переписка дипломатическая, они ее просто посливали. Это откровенное хамство, никаких переговоров больше не будет. И Путин показал, что он не будет разговаривать по Донбассу. И это означает, что мы в очень опасной ситуации. Мы находимся в шаге от ситуации, когда мы можем начать терять Донбасс», – заявил Климкин.

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