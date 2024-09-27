Россия подняла флаг ядерного удара по Украине – Бортник

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Недавнее заявление президента России Владимира Путина о необходимости изменения ядерной доктрины – это не просто шантаж.

Об этом в эфире видеоблога UkrLifе заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавнее заявление президента России Владимира Путина о необходимости изменения ядерной доктрины – это не...

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«Если эта доктрина будет уже одобрена в таком виде и внесены изменения, то мы можем констатировать о создании всех юридических условий для нанесения удара ядерным оружием по Украине. Считайте, что это как решение Госдумы 2014 года, которое дало Путину возможность применять свои войска в Украине.

Да, войска в большую Украину не зашли, но Крым аннексировали, на Донбассе местному сепаратизму помогли, понимаете? То есть, это уже желтый-желтый флаг. Еще не красный, но желтый флаг, теперь руки у российского руководства развязаны для применения ядерного оружия. И, с точки зрения российского – не международного, не демократического, но с точки зрения российского права такие действия уже легитимизованы. То есть, они могут быть совершены», – заявил Бортник.

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