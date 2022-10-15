Россия подошла к моменту насыщения армии высокотехнологичной продукцией

15.10.2022  13:17 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Беспилотники, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская военная машина, несмотря на определенную забюрократизированность, начинает раскачиваться

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Российская военная машина, несмотря на определенную забюрократизированность, начинает раскачиваться Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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По его словам, в России активизировался «ответственный бизнес», который часть своих доходов направляет на развитие наукоемких производств, в частности на производство беспилотников.

«Причем акцент на длительность полета и автономность. Чтобы снизить воздействие противника. Наши операторы дронов, например, уже привыкли управлять ими вообще без GPS. Мозги у «птицы» дорабатываются. Значит, мы учимся противостоять. Сейчас уже пойдут в серию прототипы тех дронов, которые мы тестировали на фронте.

Мы вплотную подошли к моменту, когда войска начнут наполняться технологичными вещами. Такими, как [переносные комплексы разведки] «Аистенок» и «Соболятник». Они станут не диковинкой, а будут в войсках везде», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».

Он рассказал, что эти комплексы могут «слышать вылетающие боеприпасы и определять точку откуда открыт огонь».

«С точностью до 50 метров видеть место источника радиосигнала. Когда применение таких вещей станет повсеместным, можно будет сказать, что мы противника превзошли. Для этого сейчас в России раскачивается все. Даже забюрократизированная военная машина», – говорит командир.

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