Россия подошла к моменту насыщения армии высокотехнологичной продукцией
Российская военная машина, несмотря на определенную забюрократизированность, начинает раскачиваться
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
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По его словам, в России активизировался «ответственный бизнес», который часть своих доходов направляет на развитие наукоемких производств, в частности на производство беспилотников.
«Причем акцент на длительность полета и автономность. Чтобы снизить воздействие противника. Наши операторы дронов, например, уже привыкли управлять ими вообще без GPS. Мозги у «птицы» дорабатываются. Значит, мы учимся противостоять. Сейчас уже пойдут в серию прототипы тех дронов, которые мы тестировали на фронте.
Мы вплотную подошли к моменту, когда войска начнут наполняться технологичными вещами. Такими, как [переносные комплексы разведки] «Аистенок» и «Соболятник». Они станут не диковинкой, а будут в войсках везде», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».
Он рассказал, что эти комплексы могут «слышать вылетающие боеприпасы и определять точку откуда открыт огонь».
«С точностью до 50 метров видеть место источника радиосигнала. Когда применение таких вещей станет повсеместным, можно будет сказать, что мы противника превзошли. Для этого сейчас в России раскачивается все. Даже забюрократизированная военная машина», – говорит командир.
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