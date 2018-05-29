29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 655 просмотров

Россия подпишет с Украиной “урановый” контракт

Россия и Украина в ближайшее время подпишут контракт на 2018 год по поставкам уранового сырья из Украины в Россию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» генеральный директор АО «Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ) Глеб Ефремов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового концентрата.

«В прошлом году, в рамках нового соглашения мы исполнили контракт 2017 года. Сейчас будет контракт на 2018 год. Его и подписание, и исполнение произойдет в ближайшее время. Мы включили объем, который предусмотрен для поставки в Украину в текущую производственную программу. Сейчас мы ждем от Украины его подписания, с нашей стороны подписанный контракт на текущий год уже направлен украинской стороне», — напомнил он.

Физическая поставка материала ожидается в III-IV кварталах 2018 года, добавил Ефремов.

По словам топ-менеджера, Украина соблюдает график платежей, «работа идет в штатном режиме, графики платежей Украины за поставляемое топливо соответствуют запланированным контрактным обязательствам».

МЦОУ создан в 2007 году на базе Ангарского электролизного химкомбината (входит в «Росатом») с целью предоставления услуг по обогащению урана неядерным государствам. Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры.