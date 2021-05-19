Россия подтвердила качество вакцины «Спутник V», производимой в Сербии

19.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи подтвердил качество вакцины «Спутник V», производимой белградским Институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Об этом сегодня в Москве заявили министр по инновациям Республики Сербия Ненад Попович и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После этого подтверждения Сербия станет первой страной в Европе, производящей вакцину «Спутник V». Пробная партия вакцины от Института «Торлак» была отправлена ​​на тестирование в Центр Гамалеи в прошлом месяце.

«Центр Гамалеи подтвердил, что вакцины, производимые в «Торлаке», соответствуют установленным стандартам качества, – прокомментировал событие Попович. – Сегодня мы получили это подтверждение от наших российских партнеров, и одобрение на продолжение производства… Таким образом, сегодня у нас есть самое мощное оружие, с помощью которого мы защищаем безопасность своих граждан».

Сербский министр ожидает, что значительное количество вещества для производства обоих компонентов вакцины «Спутник V» прибудет в Сербию из России в ближайшие две недели.

«Очень скоро у Сербии будет достаточно вакцин, чтобы полностью покрыть свои внутренние потребности, и мы обсудим с президентом Александром Вучичем, куда следует направлять вакцины за пределы Сербии, чтобы помочь нашим партнерам в регионе и Европе в борьбе с коронавирусом», – добавил Ненад Попович.

В свою очередь, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил удовлетворение от подтверждения качества пробной серии вакцин, произведенных Институтом «Торлак».

Он отметил, что речь идет об известном научно-исследовательском учреждении со столетней традицией, в котором работают прекрасные ученые и специалисты. Гинцбург поблагодарил Поповича за доверие, которое сербский народ и руководство государства оказывают вакцине «Спутник V», разработанной его Центром, подчеркнув, что на данный момент это вакцина с самой высокой подтвержденной эффективностью в мире – более 94%.

Российский ученый принял приглашение Поповича посетить Сербию с целью углубления научно-технического сотрудничества между Сербией и Россией.