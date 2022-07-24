Россия подтвердила удар по Одессе: Будут бить одновременно с вывозом зерна

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Новости Украины

МИД РФ и Минобороны выступили с заявлениями, подтверждающими вчерашний удар по объектам в порту Одессы.

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – сначала сообщило внешнеполитическое ведомство.

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Военные предоставили уточненные сведения:

«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Harpoon». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – сообщило Минобороны.

Политолог Сергей Марков объяснил, что это означает:

«Тем самым Россия утверждает свое право наносить удары по порту Одессы одновременно с вывозом зерна из порта Одессы. В договоре о вывозе зерна прямо сказано, что Россия обязуется не наносить удары по инфраструктуре вывоза зерна. А обязательств России не наносить удары по военным объектам в портах ничего нет. Можно бить. И даже нужно бить», – комментирует эксперт.

Крымский общественник Александр Талипов раскрывает некоторые подробности удара.

«По имеющейся у меня информации, уничтоженный вчера ракетным ударом катер в порту Одессы, готовился к провокации в отношении гражданского судна, которое должно было вывозить украинское зерно. Обвинить конечно же в теракте хотели Россию. Сработали на упреждение, заодно показали ювелирную точность российских ракет», – сообщил Талипов.

Одесский политик Вячеслав Азаров рассказывает о настроениях в городе;

«Одесситы всегда испытывали добрую и не очень зависть к обладателям квартир в припортовой части города со старой изысканной архитектурой и видом на панораму порта и залива. После сегодняшнего ракетного налета самым козырным районом Одессы становится Ленпоселок с его глухими улочками частной застройки в наибольшем отдалении от интересов власти и крупного бизнеса. Война неизбежно напоминает, что жизнь важнее понтов», – пишет Азаров в своем блоге.