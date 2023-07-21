Россия пойдет на Харьков, потом – на Одессу и Николаев – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
21.07.2023 11:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 995
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия ждет, пока украинская армия истощит свои наступательные возможности и сточит резервы, а после этого перейдет в контрнаступление сама.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ждет, пока украинская армия истощит свои наступательные возможности и сточит резервы, а после...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Карасева, вначале ВС РФ пойдут в направлении Харькова, а после – на Одессу и Николаев.

«Мы контрнаступаем, наступаем не очень, мягко говоря, истощаем свои силы, вынуждены пускать резервы последние. Ну, может быть, предпоследние. Для чего? Чтобы показать, что наш дух не сломлен, что мы верим в победу, а Запад не верит. А мы хотим показать Западу – нет, смотрите, мы верим в победу, заберем Бахмут опять, чтобы Запад поверил и сказал: «Да, наверное, Украина выиграет, надо срочно переориентироваться и помогать им опять».

Россия этого ждет – она ждет, когда мы истощимся и тогда перейдет в контрнаступление. Харьковское, Купянское направление и потом – Николаевское и Одесское направление», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть