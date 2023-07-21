Россия пойдет на Харьков, потом – на Одессу и Николаев – киевский эксперт

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Россия ждет, пока украинская армия истощит свои наступательные возможности и сточит резервы, а после этого перейдет в контрнаступление сама.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, вначале ВС РФ пойдут в направлении Харькова, а после – на Одессу и Николаев.

«Мы контрнаступаем, наступаем не очень, мягко говоря, истощаем свои силы, вынуждены пускать резервы последние. Ну, может быть, предпоследние. Для чего? Чтобы показать, что наш дух не сломлен, что мы верим в победу, а Запад не верит. А мы хотим показать Западу – нет, смотрите, мы верим в победу, заберем Бахмут опять, чтобы Запад поверил и сказал: «Да, наверное, Украина выиграет, надо срочно переориентироваться и помогать им опять». Россия этого ждет – она ждет, когда мы истощимся и тогда перейдет в контрнаступление. Харьковское, Купянское направление и потом – Николаевское и Одесское направление», – заявил Карасев.