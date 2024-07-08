Россия пойдет в атаку и без танков, Запад этого не понимает – азербайджанский эксперт

Потери украинской армии намного больше российских. При таком соотношении ВСУ истощатся намного быстрее, чем ВС РФ. Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как под Угледаром рядом с разбитым российским танком я увидел 23 мотоцикла, я понял, что для России неважно – есть ли у них танки или нет у них танков. Я поэтому сегодня бы больше воздействовал на украинскую армию, что возможно, россияне будут идти на вас без танков, и они уже это делают.

Поэтому нужно думать и о завтрашнем дне – закончатся у них пушки, закончатся танки – это западный нарратив, который не учитывает психотип людей постсоветского пространства. Я вас уверяю, ни один европеец, ни один американец на мотоцикле в бой не пойдет, на пулеметы не пойдет. Но, вот, постсоветские люди идут, надо учитывать эту реальность», – рассуждал Рустамзаде.