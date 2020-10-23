Россия пойдет в наступление, но не позволит создать базы НАТО на Украине – дипломат

23.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может перейти к полномасштабному наступлению на Украину в случае, если на этой территории появится военная база какой-либо из стран НАТО.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волошина, на Западе недооценивают решительность России и ее восприимчивость к расширению НАТО.

«Я не хочу втягиваться в дискуссию о том, какие ответные шаги это может повлечь со стороны соседних стран, если британская база реально появится под Николаевом. Давайте даже не будем это представлять…

На Западе недооценили, насколько в России готовы не дать военной инфраструктуре враждебного блока перемещаться близко к своим границам. Потому что есть категория «подлетного времени». Грубо говоря, ракета, стартующая из-под Харькова, долетит до Москвы гораздо быстрее, чем ракета, стартующая из-под Варшавы, например, или из-под Берлина. Соответственно, скорее Россия начнет превентивную войну, реальную уже – большую, полноценную против Украины, чем позволит западным военным объектам быть размещенными на нашей территории», – заявил Волошин.