Россия пока держит удар вопреки мрачным прогнозам

11.03.2020, Москва, Михаил Рябов

России во вторник удалось выдержать удар по экономике из-за обвала цен на нефть: вопреки прогнозам пессимистов, последствия оказались не столь катастрофическими, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вторник решил самую острую краткосрочную проблему Белого дома — обвал на мировых рынках через сутки сменился отскоком, в том числе цены нефти. Рубль, в том числе в силу решительных действий Банка России и Минфина, потерял меньше, чем ожидалось. В текущей ситуации Минфин не ожидает даже краткосрочной рецессии в экономике», – пишет газета «Коммерсант».

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Впрочем, издание отмечает, что факторы мировых цен на нефть и развития ситуации с коронавирусом по-прежнему остаются непрогнозируемыми.

Тем не менее, у российского Центробанка еще в 2019 году был разработан и план действий на стрессовый сценарий, когда падение цен на нефть может достигнуть до $20 за баррель с последующим медленным восстановлением.

«Худшие опасения участников рынка не сбылись», – подтверждает газета «Ведомости». Однако издание прогнозирует, что курс российской валюты в ближайшей перспективе будет находиться в диапазоне 70–75 рублей за доллар.

Это уже вызвало ажиотажный спрос на мобильные телефоны. В свою очередь автомобильные салоны отменяют скидки, рассчитывая, что граждане будут стремиться потратить рубли на машины, опасаясь подорожания из-за скачков курса.

Газета «Московский комсомолец» публикует позитивный прогноз: «Уже до конца марта котировки сырья могут перешагнуть за порог в $45–50. Как полагают эксперты, есть две предпосылки для этого: успешная борьба с коронавирусом в Китае, которая приведет к росту спроса на энергоресурсы в Поднебесной, а также возможные новые договоренности в рамках неформального альянса ОПЕК+ о снижении добычи «черного золота».

«Если вспышка коронавируса пойдет на спад, цены могут быстро скорректироваться и снова превысить $50 за баррель, однако если увеличатся риски глобальной рецессии, то цены останутся низкими, в районе $30–40», – в свою очередь пишет газета РБК.

На складах торговых сетей в России хранятся большие запасы иностранных продуктов, импорт закупался еще по старому курсу, поэтому в ближайший месяц цены могут удерживаться. Однако в дальнейшем подорожания все равно, похоже, не избежать – многие закладывали курс в районе 60 рублей за доллар, а теперь он значительно выше. Уже в ближайшее время повысятся цены на авиабилеты и турпутевки за границу.

Иными словами, падение уровня доходов будет, но не катастрофичным, как в 1990-е.

«Беспокоиться нечего: задержек зарплат и пенсий, как в 1990-е, не будет. Индексации будут проведены в намеченный срок. Ликвидных активов Фонда национального благосостояния достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 на протяжении 6–10 лет», – заверил «МК» руководитель центра «Альпари» Александр Разуваев.