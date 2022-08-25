Россия показала, что контрсанкции нужно вводить с умом – Ищенко

Вводимые европейцами санкции бьют по самому ЕС, а потому их даже не нужно копировать, чтобы применять к противнику. Контрограничения должны бить точно в цель, без ущерба для страны.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том, что касается конфискации собственности. Да, тут можно действовать зеркальным образом и конфисковывать собственность государственную, частную резидентов стран, которые действуют соответствующим образом в сторону России. Но тоже надо смыслить – что ты и у кого конфисковываешь. Потому что можно конфисковать собственность у человека или компании, которая непросто является к России дружественной, а которая помогает обходить России санкции там, и так далее. И тогда мы выстрелим себе же в ногу» – сказал он.

Эксперт предостерегает что, если слепо бить в попытках копировать Запад в ответных санкциях, это может плохо отразиться на самой России.

«Здесь однозначных решений нет. Если мы будем просто зеркалить, то ваши действия будут легко прогнозировать. И вас легко поймают на ответе, который вам тоже невыгоден. Нельзя во всех случаях действовать одинаково, просто отзеркаливая все ваши действия в противника. Поэтому да, надо на них отвечать. Отвечать по-разному. Так, чтобы тем, кто пытается сделать больно нам, чтобы им было значительно больнее», – сказал он.

Ищенко также отметил, что радикальные мнения по поводу ограничений поставок в Европу звучали и раньше, однако хорошо, что им тогда никто не последовал.

«На протяжении многих десятилетий толпами ходили и ныли, почему мы не перекроем супостатам газ. Но мы добились того, что супостаты сами себе газ перекрыли. И сейчас от этого экономика ЕС приходит в упадок. Скоро её вообще не будет. Зиму они не знают, как пережить. Зиму они переживут, и экономика у них будет работать, хуже, но будет. Украина свою уничтожала лет 25, и то какое-то там сельское хозяйство ещё на ладан дышит. Если бы мы перекрыли газ в 1994-1995 или 2000 году, мы бы лишили себя денег в бюджете. Просто в российском бюджете не было бы денег. А Европейский Союз купил бы газ у Катара. На этом бы лавочка закрылась. К сегодняшнему моменту России не было бы, а американцы потирали бы передние лапки», – объяснял политолог.

Теперь же Россия, по словам Ищенко, сама способна диктовать условия для стагнирующего ЕС, несмотря на попытки последних обойти наложенные ими же ограничения.

«Сейчас мы совершенно спокойно дождались того, когда они сами оставили себя без газа. И теперь, когда они приходят к нам договариваться о том, что может быть, каким-то образом можно эти самые правила обойти, которые они же ввели, мы говорим: нет не надо. Зачем нам обходить санкции? Вы ввели – мы согласны. Пусть работают дальше. Если хотите, отмените. Будем разговаривать. При этом мы понимаем, что как раньше уже не будет, что часть экономики уже загнулась. И динамика у них экономическая паршивая. А у нас уже есть другие потребители, поэтому мы можем выставлять Европейскому союзу уже другие условия», – заключил эксперт.