23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Россия показала, что может, в Сирии, – надо договариваться по Донбассу»

Миф о «российском вторжении на Украину и сотнях танков у границы» – это бред. Россия успешно воюет, применяя боевую авиацию, и для этого не нужно разворачивать полки на границе.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-глава украинского бюро Интерпол, бывший депутат Верховной Рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, конфликт на Донбассе невозможно решить военным путем, потому стоит любой ценой искать мира, не стесняясь проводить переговоры ни с кем.

«Люди грамотные прекрасно понимают, что на сегодняшний день концепция ведения боевых действий совсем другая. И это показала Сирия. Люди, которые в этом более или менее разбираются, прекрасно понимают, что боевые действия танками не ведутся – они ведутся воздушно-космическими войсками.

А мы, как бы, готовимся к отражению массированного танкового наступления. Что само по себе является профанацией и не соответствует действительности…

К сожалению, эта проблема дошла до того уровня, что решить ее военным путем уже невозможно. Если мы там проводили так называемое АТО, его надо было закончить в два-три дня. Мы растянули его на годы, сами себя поймав в огромное количество юридических ловушек, поэтому на сегодняшний день необходимо искать любой способ для достижения мира.

И договариваться с кем угодно, но ради того, чтобы не гибли люди и этот мир достичь», – заявил Куликов.