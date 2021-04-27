Россия показала, что в отличие от НАТО и США, готова воевать за Украину до конца – Царёв

27.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россию не должны отталкивать русофобские настроения украинцев – с приходом русских настроения на Украине поменяются в момент, как у Германии после Дня Победы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Весь мир был в ожидании войны между ополчением и агрессией Украины на Донбассе. РФ продемонстрировала решительность, стотысячный контингент был собран на границах с Украиной, НАТО рядом не могло собрать такое количество войск и в такие короткие сроки.

Россия продемонстрировала то, что она за Украину, за Донбасс будет сражаться. НАТО, Европа, США чётко ответили, что они за Украину бороться не могут. То есть, таким образом, мы увидели, и весь мир увидел то, что Россия будет бороться за Донбасс.

И в том случае, когда встречаются два желания – желание Запада обладать Украиной, и желание России обладать Украиной, мы увидели, что Россия готова идти дальше и бороться до конца. Как бы ни складывались в дальнейшем обстоятельства, Россия, исходя из этого подхода, победит на Украине. В этом нет сомнений, потому что Россия готова бороться», – заявил Царёв.

«Да, действительно, сейчас настроения на Украине зачастую не за дружбу с РФ. Но вспомните, какие настроения были в фашистской Германии до Дня Победы и после Дня Победы. Если вплоть до последнего дня поддержка Гитлера была тотальной, сразу же после поражения, в самые короткие сроки настроение в Германии поменялось. Поэтому надо бороться за Украину, надо побеждать, а настроение на Украине поменяется», – заверил экс-депутат Рады.