Россия показывает, что готова пробить коридор в Калининград – Снегирев

Игорь Шкапа.  
02.09.2023 13:11
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Россия


Заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии – это элемент военного давления на Запад

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии – это элемент военного давления на Запад...

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Он говорит, что пока нет достоверных данных о перемещении российского ядерного оружия в Белоруссию.

«У западных стран есть достаточно возможностей для отслеживания перемещения ядерного оружия. Если бы это произошло, были бы уже четкие заявления по поводу нарушения российской стороной договора о нераспространении ядерного оружия. И двойных трактовок здесь не было бы», – сказал Снегирев «Газете по-украински».

По его мнению, русские дают понять о возможных сценариях.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ядерное оружие на территории Белоруссии будет под российским контролем.

«В чем смысл всех этих заявлений – якобы речь не идет о нарушении договора. То есть передачи третьей стране не будет. Тактическое ядерное оружие имеет ограниченный радиус действия», – отмечает аналитик.

Собеседник издания обращает внимание, что все эти заявления по времени совпадают с проведением на территории Белоруссии совместных с Россией военных учений.

«Это элемент военного давления. Россия показывает, что рассматривает сценарий пробивания «коридора» между Белоруссией и Калининградской областью. Тогда становится понятным сам факт возможной передислокации – чтобы создать условия для успешного наступления. И здесь важно – ЧВК «Вагнер» остается в Беларуси – 4,5 тысячи наемников. Видим сразу несколько рычагов военно-политического давления на Запад», – резюмировал Снегирев.

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