Россия покусилась на огромные европейские запасы газа в Галичине

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Крупнейшее украинское подземное газовое хранилище объемом 17 млрд м3 было поражено в результате воскресной российской атаки БЛА Герань-2, а также крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. На газообменном пункте №3 вблизи населенного пункта Пятинчаны Львовской области возникло мощнейшее возгорание, которое не могли потушить 10 пожарными экипажами и специализированной техникой.

Самые значительные повреждения получила скважина №197, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На данный момент газообменный пункт не способен полноценно функционировать, а восстановительные работы могут занять значительное время.

Бильче-Волицко-Угерское ПХГ является вторым по величине в Европе и крупнейшим на Украине. Емкость ПХГ составляет 17 млрд м3. В 2018 году оно было модернизировано под хранение газа из ЕС. В «Укртрансгазе» заявляли, что страны Евросоюза могут использовать хранилища общим объемом около 10 млрд куб. м.

«Разрушение газотранспортной системы Украины – это последнее, что мы не трогали. Где-то перестали считать жизнь наших солдат дешевле кубометров газа. Да, будут проблемы с исполнением контрактов Газпрома с Европой. Но, потребители там могут получать газ через «Турецкий поток» или СПГ. И что важнее: снижение обороноспособности ВСУ или исполнение контракта по этому газопроводу?», – прокомментировал событие в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

Тем временем в «Нафтогазе Украины» сообщили, что «все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей продолжают выполняться в полном объеме».