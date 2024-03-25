Россия покусилась на огромные европейские запасы газа в Галичине

Елена Острякова.  
25.03.2024 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1169
 
Вооруженные силы, Газ, Галичина, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Крупнейшее украинское подземное газовое хранилище объемом 17 млрд м3 было поражено в результате воскресной российской атаки БЛА Герань-2, а также крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. На газообменном пункте №3 вблизи населенного пункта Пятинчаны Львовской области возникло мощнейшее возгорание, которое не могли потушить 10 пожарными экипажами и специализированной техникой.

Самые значительные повреждения получила скважина №197, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крупнейшее украинское подземное газовое хранилище объемом 17 млрд м3 было поражено в результате воскресной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


На данный момент газообменный пункт не способен полноценно функционировать, а восстановительные работы могут занять значительное время.

Бильче-Волицко-Угерское ПХГ является вторым по величине в Европе и крупнейшим на Украине. Емкость ПХГ составляет 17 млрд м3. В 2018 году оно было модернизировано под хранение газа из ЕС. В «Укртрансгазе» заявляли, что страны Евросоюза могут использовать хранилища общим объемом около 10 млрд куб. м.

«Разрушение газотранспортной системы Украины – это последнее, что мы не трогали. Где-то перестали считать жизнь наших солдат дешевле кубометров газа. Да, будут проблемы с исполнением контрактов Газпрома с Европой. Но, потребители там могут получать газ через «Турецкий поток» или СПГ. И что важнее: снижение обороноспособности ВСУ или исполнение контракта по этому газопроводу?», – прокомментировал событие в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

Тем временем в «Нафтогазе Украины» сообщили, что «все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей продолжают выполняться в полном объеме».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть