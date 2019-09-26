Россия полностью адаптировалась к санкциям на фоне растущих симпатий в Европе

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на антироссийские санкции, Россия демонстрирует рост ВВП, а в отдельных случаях даже развивается быстрее, чем Евросоюз.

Об этом в ходе круглого стола заявил эксперт украинского Международного центра перспективных исследований Егор Киян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Традиционность санкций по отношению к определённым секторам, определённым отраслям экономики и так далее привела к тому, что РФ стало проще адаптироваться к санкциям. То есть, мы видим эффект адаптации, и сейчас они демонстрируют то, что у них экспорт и ВВП начали расти.

Если в 2014-2015 году ВВП России уменьшилось, то с 2015 года почему-то по нынешний период начался рост российской экономики, причём иногда, как мы видим в 2018 году, РФ развивается быстрее, чем ЕС. Интересная картина выходит», – рассказал Киян.

Кроме того, эксперт Украинского института исследования экстремизма, нардеп Верховной Рады VI, VII созывов Олег Зарубинский, отметил, что, в отличии от США, Европа так же, как Россия, страдает от санкционного режима.

«Санкции являются инструментом борьбы не только за ценности и против нарушений в международном порядке, международном праве, это – инструмент конкурентной борьбы.

И если для США это – реальная конкуренция (вы же понимаете, что борьба с «Северным потоком-2» – это не борьба за ценности, это борьба за сжиженный газ, который хотят поставлять США), то в Европе таких точек соприкосновения очень мало, практически нет.

То есть, Европа, в отличие от США, реально страдает от санкционного режима. США практически не страдают, там уровень экономического взаимодействия с Россией очень небольшой», – заявил эксперт.

Также он отметил, что в ряде европейских стран симпатии к России выше, чем к Украине.

Второе, нельзя недооценивать такой фактор, как влияние общества на истеблишмент в западноевропейских странах.

Думаю, ни для кого не секрет, что симпатии к России (я имею в виду бизнес, общество, я не имею в виду сейчас истеблишмент) в таких странах, как Италия, Греция, как Франция (я вчера внимательно прочитал обращение Макрона своим послам, очень многое меняется и изменится).

Я ещё Венгрию не назвал и некоторые другие славянские страны, эти симпатии к России значительны, большие даже, чем к украинцам», – признал Зарубинский.