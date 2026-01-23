Россия полностью компенсировала потерю арестованных активов, а мы воюем взаймы – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За счет одних только колебаний цен на золото на международных рынках Россия компенсировала потерю своих арестованных на Западе активов. Кроме того, она воюет на свои собственные деньги, а Украина – взаймы, за счет будущего детей и внуков.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы там ни было, но Россия воюет, опираясь на текущие ресурсы – и последняя информация о том, что золотовалютные резервы превысили 700 миллиардов за счёт только колебаний цен на золото… ну Россия практически перекрыла тот объём золотовалютных резервов, которые арестованы в зарубежных юрисдикциях, говорит о том, что она всё-таки воюет на свои», – отметил он.