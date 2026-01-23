Россия полностью компенсировала потерю арестованных активов, а мы воюем взаймы – укро-политолог

Анатолий Лапин.  
23.01.2026 19:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 417
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


За счет одних только колебаний цен на золото на международных рынках Россия компенсировала потерю своих арестованных на Западе активов. Кроме того, она воюет на свои собственные деньги, а Украина – взаймы, за счет будущего детей и внуков.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы там ни было, но Россия воюет, опираясь на текущие ресурсы – и последняя информация о том, что золотовалютные резервы превысили 700 миллиардов за счёт только колебаний цен на золото ну Россия практически перекрыла тот объём золотовалютных резервов, которые арестованы в зарубежных юрисдикциях, говорит о том, что она всё-таки воюет на свои», – отметил он.

«А с Украиной всё намного сложнее. По сути, мы воюем взаймы. То есть, заложив будущее наших детей, внуков и правнуков. И если взять цифры, объём задолженности, которая на сегодняшний момент имеет Украина, более 200 млрд — это значительно превышает её нынешние показатели доходов бюджета.

Если до войны мы фактически 40% отдавали на обслуживание внешнего долга, то теперь этот долг вырос кратно – вот на этом и базируется моё убеждение о том, что мы воюем взаймы, заняв, по сути, за счёт будущего наших детей и внуков», — заключил Золотарев.

