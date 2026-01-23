Россия полностью компенсировала потерю арестованных активов, а мы воюем взаймы – укро-политолог
За счет одних только колебаний цен на золото на международных рынках Россия компенсировала потерю своих арестованных на Западе активов. Кроме того, она воюет на свои собственные деньги, а Украина – взаймы, за счет будущего детей и внуков.
Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как бы там ни было, но Россия воюет, опираясь на текущие ресурсы – и последняя информация о том, что золотовалютные резервы превысили 700 миллиардов за счёт только колебаний цен на золото… ну Россия практически перекрыла тот объём золотовалютных резервов, которые арестованы в зарубежных юрисдикциях, говорит о том, что она всё-таки воюет на свои», – отметил он.
«А с Украиной всё намного сложнее. По сути, мы воюем взаймы. То есть, заложив будущее наших детей, внуков и правнуков. И если взять цифры, объём задолженности, которая на сегодняшний момент имеет Украина, более 200 млрд — это значительно превышает её нынешние показатели доходов бюджета.
Если до войны мы фактически 40% отдавали на обслуживание внешнего долга, то теперь этот долг вырос кратно – вот на этом и базируется моё убеждение о том, что мы воюем взаймы, заняв, по сути, за счёт будущего наших детей и внуков», — заключил Золотарев.
