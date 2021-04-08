Россия полностью рассекретит переговоры по Донбассу

08.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия намерена полностью рассекретить содержание переговоров по Донбассу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«18 марта я заявил, что все, что на столе переговоров, не секретно: стенограмма наших переговоров, даже видеозапись. И это мы сделаем…

Абсолютно понятно, что, если сегодня мы не снимем гриф конфиденциальности с наших переговоров, мы никогда ни о чем не договоримся. За конфиденциальность и закрытость переговоров выступает, прежде всего, Украина. Германия и Франция настойчиво следуют этой линии.

Украина боится раскрыть свою непоследовательность. Для общества они выдают следующий тезис: Минские соглашения – удавка на шее Украины (Кравчук). Зеленский: я бы с них вышел, но они нужны, чтобы сохранить санкции против России. Где логика? Это публично. На переговорах же: мы привержены Минским соглашениям от А до Я. Они боятся это говорить публично. Украинская общественность дезинформирована», – сказал Козак.

Он рассказал, что его предложение рассекретить переговоры сильно возбудило партнеров.

«Тут просто истерика началась у всех. Вплоть до звонков глав государств: это невозможно, переговоры должны быть закрытыми. Нет здесь никакой закрытости. Это не дипломатические переговоры… Конфиденциальность мнимая, условная. Мы тоже пытались ее соблюдать, но она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве», – сказал Козак.