Россия полностью закроет для врагов свое воздушное пространство

07.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Российская противовоздушная оборона станет еще более насыщенной и способной защитить страну от ударов с воздуха и из космоса практически во всем возможном диапазоне высот.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал эксперт в области воздушно-космической обороны, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (Московский округ ВВС и ПВО, 2007–2009 годы) полковника запаса Сергей Хатылев.

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По его словам, благодаря ЗРК С-500 «Прометей», серийное производство которого запланировано на вторую половину 2020 года, российская ПВО станет более эшелонированной.

«Это другое качество противовоздушной и противоракетной обороны. С-500 будет развертываться и применяться не сам по себе, а в сочетании с зенитной ракетной системой средней дальности С-350В «Витязь» и системой большой дальности С-400. В едином информационном поле с ними будет работать комплекс противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой ПРС-1М. Их будут прикрывать зенитные ракетно-пушечные комплексы малой дальности «Панцирь-С1», – сказал эксперт.

По его словам, такое сочетание позволяет построить единую многоуровневую эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны территории страны.

«Сначала крупных, наиболее важных административных или военных объектов, а потом уже и территории всей страны. Такая система будет способна защитить нас от ударов с воздуха и из космоса практически во всем возможном диапазоне высот. Она полностью закроет для недруга наше воздушное пространство», – резюмировал Хатылев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в США вышел доклад о новейших российских вооружениях, которые планируют обход или прорыв американской противоракетной обороны.